Muller: “Al ritorno mi aspetto una Lazio arroccata dietro, probabilmente sfrutterà lo stile difensivo italiano”

Dopo le parole del capitano dei biancocelesti Immobile, anche il centrocampista e vice capitano del Bayern Monaco Thomas Muller ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime Video in seguito alla sconfitta per 1-0 contro la Lazio all’andata degli ottavi di Champions. Eccone un estratto:

Che partita ti aspetti a Monaco?

“Mi aspetto un match molto difensivo da parte della Lazio, che aspetterà i nostri errori come all’andata. Uno stile difensivo molto italiano. Il risultato di queta sera però lascia tutto ancora aperto.”

Sulle condizioni attuali del Bayern: “La fiducia sta scendendo. La vittoria della Lazio probabilmente è giusta oggi, ma non è finita qui. I biancocelesti hanno sprecato molte palle gol pur giocando in superiorità numerica per oltre 20 minuti. Se guardiamo il risultato e il rosso a Upamecano al 68′, non è così terribile. Ma le occasioni che abbiamo fallito sono state davvero troppe, lo ripeto.”

Foto: Twitter Bayern Monaco