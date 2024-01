Müller: “Abbiamo l’ambizione di vincere il titolo con il Bayern”

Il veterano del Bayern Monaco Thomas Müller ha parlato ai microfoni di Sport Bild degli obiettivi del suo Bayern Monaco: “Il Bayer Leverkusen sta facendo bene ma noi abbiamo grandi ambizioni e possiamo diventare di nuovo campioni. Dobbiamo concentrarci e prestare attenzione solo al nostro gioco. Vogliamo diventare campioni, questa è l’unica cosa che penso nella mia testa. Vedremo come se la caverà il Leverkusen. Personalmente non credo che il Borussia Dortmund lotterà fino all’ultima giornata in questa stagione”. Infine sul prossimo turno di Champions League: “Stiamo andando abbastanza bene in questo momento, ma ci vorrà qualcosa in più per vincere la Champions League. Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza nella seconda parte della stagione”.

Foto: Müller Twitter Bayern Monaco