Muldur: “De Zerbi? Grande tecnico. Al Sassuolo ha fatto crescere ogni giocatore”

Direttamente dal ritiro della Nazionale turca, l’ex giocatore del Sassuolo – ora in forza al Fenerbache – Mert Muldur, ha così parlato di Roberto De Zerbi: “De Zerbi è un grande allenatore. Sta facendo ottime cose al Brighton, abbiamo fatto la stessa cosa insieme al Sassuolo. Abbiamo finito il campionato all’ottavo posto per 2-3 anni consecutivi. È un grande allenatore, un buon tattico. Ha contribuito molto alla mia crescita e vorrei ringraziarlo ancora da qui. Il suo rapporto con i giocatori era molto buono. Non importa quanto sia duro in campo e a volte arrabbiato con i suoi giocatori, lui è molto diverso fuori dal campo. È un allenatore molto bravo e di carattere. Ha fatto quello che ha fatto al Sassuolo, ha fatto crescere ogni giocatore, ha aggiunto qualcosa a ogni giocatore. Ho visto miglioramenti in poco tempo in ogni giocatore con cui ho giocato al Sassuolo. E questo, ovviamente, grazie a De Zerbi”, le parole riportate da sassuolonews.net.

Foto: Instagram Fenerbahce