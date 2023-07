Muldur, c’è anche l’annuncio del Fenerbahce

Mert Muldur sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce, come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore. La comunicazione è arrivata dal profilo ufficiale del club turco, che ha annunciato l’arrivo in serata del terzino destro in uscita dal Sassuolo. Il Fenerbahce ha anche annunciato il rinnovo di Miha Zajc. Di seguito il comunicato: “È stato raggiunto un accordo con Miha Zajc, che ha rinnovato per 3 anni. Il Fenerbahce ha anche raggiunto un accordo con il Sassuolo per il trasferimento permanente di Mert Muldur. I due giocatori sono stati invitati a Istanbul per completare le operazioni”.

Foto: Twitter Fenerbahce