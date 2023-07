Mulattieri: “Il Sassuolo è una società importante. Posso crescere molto”

Samuele Mulattieri, attaccante del Sassuolo, arrivato in merito alla trattativa che ha portato Frattesi all’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club emiliano, soffermandosi sulle prime impressioni dal suo arrivo in neroverde.

Queste le sue parole: “Ho cominciato a giocare da piccolino, a 6-7 anni, alla Sarzanese. Ho fatto la trafila lì e poi a 12-13 anni sono approdato allo Spezia, ho fatto tutto il settore giovanile allo Spezia fino al secondo anno di Primavera e poi sono andato all’Inter. Ho aspettato ad andare allo Spezia che mi voleva da un po’, sono rimasto un po’ di più alla Sarzanese per divertirmi”.

L’Inter e il Volendam? “L’Inter ha dimostrato di volermi fortemente, è stata una scelta facile. Ho fatto 2 anni di Primavera per poi andare in prestito, fino al mio arrivo qui a Sassuolo a titolo definitivo. Ho deciso di andare al Volendam, avevo fatto molto bene da fuori quota in Primavera, il campionato si era interrotto a marzo, avevo ripreso con la prima squadra, il mercato chiudeva a ottobre. Avevo delle richieste in Italia ma non hanno dimostrato di volermi fortemente mentre gli olandesi lo volevano, avevo parlato con il mister che aveva giocato nell’Inter e anche quello ha contribuito alla decisione”.

Gli allenatori? “Tantissimi allenatori mi hanno dato molto, a partire dalla Sarzanese, fino agli anni della Primavera con Madonna. A Crotone ho avuto Modesto e Marino, a Volendam ho avuto Jonk, l’anno scorso sono cresciuto con Grosso e spero di continuare a crescere quest’anno con Dionisi. Mi piace come ci alleniamo, punta molto sulla profondità degli attaccanti e mi sto già trovando bene”.

Prime sensazioni di questi primi giorni?

“Stiamo facendo bene, ho avuto modo di conoscere i miei compagni in questi primi giorni e mi sembrano bravissimi. Stiamo mettendo benzina sulle gambe per farci trovare pronti per l’inizio del campionato”

Perché hai scelto il Sassuolo? “Il Sassuolo è una società importantissima che punta molto sui giovani e lavora benissimo. Quando mi è stato detto dell’interesse del Sassuolo non ci ho pensato due volte e ho detto subito di sì. Qui posso crescere tanto”.

Che anno hai vissuto a Frosinone?

“L’anno scorso è stato un anno fantastico, sono cresciuto molto, devo ringraziare i miei compagni, la società e tutti quanti. Per un attaccante la continuità realizzativa è importante, ma l’importante è migliorarsi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e cercare di fare le tue cose in campo, poi il gol arriva. Il gol contro il Venezia fuori casa. Era un po’ che non vincevamo fuori, è stato il gol del 2-1 che ci ha dato lo slancio e abbiamo fatto un filotto importante

Obiettivi? “Io cerco di migliorare ogni giorno, non mi piace darmi obiettivi a lungo termine, poi si vedrà dove mi portano le qualità”.

