Mukau stende il Bologna: il Lille vince 2-1 al Dall’Ara. Quarta sconfitta consecutiva per i rossoblu in Champions

Cade ancora il Bologna: il Lille vince 2-1 al Dall’Ara, decide la doppietta di Mukau. I rossoblu partono bene e trovano la rete con Dallinga, ma il VAR annulla la rete dell’olandese per posizione di fuorigioco. Dallinga non è fortunato in questo avvio di stagione con i rossoblu: terzo gol annullato dopo quello contro il Liverpool e la Roma. La gara si sblocca nel finale di primo tempo: al 44′ passano in vantaggio i francesi con la rete di Mukau. Nella ripresa arriva la prima rete in Champions della squadra di Italiano. Zampata di Lucumì che su cross da calcio piazzato di Lykogiannis ha battuto con il destro Chevalier, facendo esplodere il Dall’Ara. Neanche il tempo di esultare e il Lille torna in vantaggio al Dall’Ara. Azione sulla sinistra di Fernandez-Pardo che fa fuori Ferguson e mette al centro, dove Mukau mette a segno la sua personale doppietta riportando avanti i francesi. Termina così al Dall’Ara, quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di Italiano. E l’avventura in Champions si complica sempre di più…

Foto: Instagram Bologna