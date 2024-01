MUHAREMOVIC, SOGNANDO LA JUVE DEI BIG

Tarik Muharemovic è solo l’ultimo prodotto del vivaio della Juventus, lanciato nell’Under 23 (da poco Next Gen in Lega Pro) e che circola in ottica prima squadra. Il giocaotre ha ricevuto la prima convocazione in occasione della gara di Coppa Italia stravinta con la Salernitana, senza però trovare minuti in campo. Ha indossato in quella occasione la maglia numero 44.

E’ un difensore centrale classe 2003, stella della Juventus Next Gen con cui vanta in questa stagione 18 presenze nel girone B di Lega Pro.

Piede mancino, un metro e ottantesette centimetri d’altezza, Muharemovic è nato a Ljubljana il 28 febbraio 2003 ma è nel giro della nazionale della Bosnia ed Erzegovina. Dalla stagione 2021/2022 ha iniziato la sua scalata verso la prima squadra bianconera, approdando nella Primavera con il club bianconero che lo strappò al Welfsberger, club austriaco, per 400 mila euro. Agli ordini di Montero ha totalizzato 33 presenze, cinque delle quali in UEFA Youth League. Dal 2022/2023 ha giocato sia in Primavera sia con la Next Gen, squadra in cui milita ancora oggi: in questa stagione sono 18 le sue presenze in Serie C (1522 minuti in totale) più una in Coppa Italia di categoria.

Ha avuto, come detto, la chance dell’esordio in prima squadra, ma Allegri con la Salernitana non gli ha dato la possibilità dell’ingresso in campo. Lo scorso settembre, Muharemovic ha rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora fino al 2026. Quest’anno è partito forte scendendo in campo, come detto, in ogni gara disputata dalla Next Gen dall’esordio a Pescara il 2 settembre scorso. Muharemovic è diventato sempre più una certezza per la squadra di mister Brambilla: il prolungamento del contratto e la chiamata di Allegri sono stati la naturale conseguenza.

In occasione del rinnovo, il ragazzo così parlava al sito della Juventus: “Mi sento più maturo quest’anno. Nella passata stagione ho avuto l’opportunità di comprendere come fosse il professionismo in Italia, di conseguenza sono partito con una consapevolezza diversa. In più quest’anno il ruolo di vice capitano della squadra, oltre a rendermi molto felice, mi responsabilizza. Sono felice di aiutare i miei compagni che sono saliti dalla Primavera ad approcciarsi alla categoria, soprattutto dal punto di vista mentale. È un ruolo che mi piace tanto” aveva raccontato Muharemovic non più tardi dello scorso 26 settembre sul sito ufficiale della Juve.