Muharemovic, la posizione della Juve (sulle cifre) è quella di 3 giorni fa

03/07/2026 | 00:15:35

Muharemovic e il futuro: la posizione della Juventus è esattamente quella di tre giorni fa. Ovvero che se il Sassuolo continuasse a chiedere 40 milioni per il cartellino, la posizione bianconera sarebbe quella di incassare 20 milioni piuttosto che quella di versare 20. Ma fino a questo momento nessuno si è presentato con quella cifra, capiremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni. A 15 milioni più eventuali bonus la Juve ci ragionerebbe, ricordiamo che è un discorso scollegato da Lucumí. Per quest’ultimo l’interesse resta forte, ma con il Mondiale in corso e una clausola da 28 milioni valevole fino a metà luglio bisogna solo aspettare.

Foto: sito Sassuolo