Mudryk positivo al test antidoping: “So di non aver fatto nulla di sbagliato”

“Posso confermare di essere stato informato che un campione che ho fornito alla FA conteneva una sostanza vietata.

Questa notizia mi ha sorpreso completamente, in quanto non ho mai utilizzato consapevolmente sostanze vietate né violato alcuna regola, e sto lavorando a stretto contatto con il mio team per investigare su come sia potuto accadere.

So di non aver fatto nulla di sbagliato e rimango fiducioso di poter tornare presto in campo. Non posso dire altro al momento a causa della riservatezza del processo, ma lo farò appena possibile”.