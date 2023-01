Mudryk, assalto Chelsea e sorpasso in corso all’Arsenal da 100 milioni

È il talento del momento, parliamo di Mykhaylo Mudryk, classe 2001 (22 anni compiuti 10 giorni fa) dello Shakhtar, esterno offensivo dalle enormi qualità. L’Arsenal ha tessuto la tela per settimane e settimane, adesso si sta arrendendo alla solita mega proposta del Chelsea che ha messo sul tavolo i famosi 100 milioni che stanno sbaragliando la concorrenza. In base alle notizie provenienti sia dall’Ucraina che dall’Inghilterra, l’irruzione del Chelsea può essere quello decisiva. In queste situazioni serve un minimo di prudenza dopo quanto accaduto per Enzo Fernandez, ma la cessione di Mudryk è sicura e il Chelsea in corsia di sorpasso una realtà.

Foto: Twitter Shakhtar