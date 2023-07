MSC Crociere nuovo partner del Milan: il logo sarà sulla manica della maglia

Con un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noto di aver raggiunto un accordo con MSC Crociere, che sarà un nuovo partner del club rossonero. Il logo della compagnia sarà presente sulla manica della maglia. Questa la nota del club lombardo: “AC Milan e MSC Crociere scendono in campo fianco a fianco. A partire dalla stagione calcistica 2023/2024, MSC Crociere sarà infatti Principal Partner e Official Sleeve Partner dei rossoneri, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla Prima Squadra maschile – che sarà impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League – dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni Primavera. La partnership unisce due realtà italiane riconosciute come leader dei rispettivi settori a livello internazionale. Accomunate da grande esperienza, competenza e uno sguardo sempre rivolto al futuro, AC Milan e MSC Crociere si impegneranno in una serie di azioni congiunte e iniziative che coinvolgeranno i tifosi rossoneri a Milano, in Italia e in tutto il mondo, dove il Club può contare su oltre 500 milioni di appassionati, sia a bordo delle navi che a terra. Attraverso questo accordo, MSC Crociere intende rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio, intraprendendo un nuovo percorso insieme a un Club dalla visione lungimirante e dalla storia ricca di straordinari successi”.

Foto: sito Milan