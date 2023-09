Moyes su Lingard: “È migliorato notevolmente. Adesso voglio dargli un’occasione per rimettersi in condizione”

David Moyes torna a parlare del possibile ritorno al West Ham di Jesse Lingard, centrocampista offensivo svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Manchester United: “Jesse si sta allenando con noi da tre settimane ed è migliorato notevolmente da quando è arrivato. È in ottime condizioni. Devo dire che quando, due anni fa, ha giocato con noi ha fatto la differenza, permettendoci di tornare in Europa. Adesso voglio dargli un’occasione per rimettersi in condizione e vedere come va“. A riportare le dichiarazioni del manager è SkySports UK.

Foto: Twitter West Ham