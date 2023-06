Moyes: “Spero che questa finale sia un punto di partenza per il West Ham. La Fiorentina mi ha colpito tanto”

Il tecnico del West Ham, David Moyes, ha commentato così in conferenza stampa la finale di domani sera contro la Fiorentina: “E’ molto bello essere qui, lo è per chiunque di noi. E’ uno dei traguardi più importanti per un allenatore. Spero che sia un punto di partenza, ho sempre detto che il meglio deve ancora venire e mi sto godendo questo momento con tutti gli altri. Abbiamo fatto un buon mix, ci siamo allenati e divertiti in Portogallo. Abbiamo disputato 56 partite tra campionato e coppe, l’anno scorso addirittura 63. Poi abbiamo cercato di prepararli al meglio, speriamo che questi 10 giorni non siano troppi per preparare al meglio la sfida”.

Cosa temete della Fiorentina?: “La Fiorentina mi ha colpito tanto, hanno già raggiunto un’altra finale di coppa e questo la dice lunga sul loro lavoro. E’ un avversario complicato, è sempre difficile affrontare le squadre italiane. Li rispettiamo molto”.

Come si prepara questa partita?: “Si pensa in continuazione a come giocare e creare problemi agli avversari ma è utile avere dei piani B e C. Serve prepararsi mentalmente, non abbiamo mai perso in questa competizione, l’anno scorso abbiamo perso solo in semifinale e speriamo possa essere un percorso speciale anche l’anno prossimo. Questa è una partita speciale, un’esperienza diversa rispetto ad altre gare. Non ho preparato niente di particolare, spero domani sera di trovare le parole giuste per raggiungere il successo. Il mio compito è quello di cercare di vincere”.

Foto: moyes-twitter-west-ham