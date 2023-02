Moyes: “Rice è un top player, andrà via per una maxi cifra”

Il centrocampista Declan Rice del West Ham sembra essere sempre più indirizzato verso un futuro lontano dal club londinese. Il ventiquattrenne, nonché capitano della squadra, ha un contratto in scadenza nel 2024 e non ci sarebbero sviluppi sul fronte rinnovo. L’allenatore dei The Hammers, David Moyes, si è espresso così sul calciatore dopo l’1-1 ottenuto sul campo del Newcastle: “Rice senza dubbio sarà un top player, il suo trasferimento rientrerà tra le operazioni di calciomercato britanniche più onerose quando lascerà il West Ham”.

Foto: Instagram Rice