Moyes: “Momenti come questo rendono speciale il mio lavoro”

David Moyes, allenatore del West Ham, festeggia così la vittoria nella finale di Conference League contro la Fiorentina: “Mi piace il mio lavoro e momenti come questi lo rendono speciale, spero di poterne vivere altri. Non abbiamo giocato sempre bene, ma abbiamo disputato una grande competizione subendo pochissimo, tutto meritato. Sono molto fiero, ho sessant’anni e più di mille partite, non sempre è bello essere l’allenatore”.

Foto: sito ufficiale West Ham