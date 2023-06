Moyes: “La Serie A sta cambiando grazie ad allenatori come Italiano”

In vista della finale di Conference League tra West Ham e Fiorentina, ha parlato il tecnico degli hammers David Moyes: “La scorsa settimana ho visto Fiorentina-Inter, i viola hanno tifosi pazzeschi. Il calcio italiano sta cambiando, ci sono nuovi allenatori emergenti, molto interessanti per conoscenza tattica come Italiano. Solo allenatori che stanno mettendo in difficoltà noi manager più anzianotti. L’Italia sta migliorando tantissimo, d’altronde hanno vinto gli Europei e ora sono in tutte le finali”. Il West Ham avrà tempo per preparare la finale senza dover pensare ad altri impegni, a differenza della Fiorentina che sfiderà il Sassuolo questa sera: “La Fiorentina ha una grande squadra. Se hanno una partita in mezzo, non credo faccia tutta questa differenza. Forse è un vantaggio per noi, forse no. Non credo sia importante”. Con la vittoria della Conference, Moyes diventerebbe il primo allenatore scozzese a trionfare in Europa dai tempi di Sir Alex Ferguson: “Vincere sarebbe fantastico a livello personale. Per me significherebbe tantissimo essere accostato a nomi come Ferguson, Shankly e Busby. Lo scorso anno abbiamo giocato la semifinale di Europa League, quest’anno la finale di Conference League. Se lo avessero detto ai tifosi del West Ham non ci avrebbero creduto. Penso solo alla partita, non penso a feste eventuali a Londra o rivincite personali”

Foto: Twitter West Ham