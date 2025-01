Moyes: “Fantastico essere tornato! Abbiamo bisogno che i tifosi facciano la loro parte”

Nel comunicato in cui si annuncia Moyes come nuovo allenatore si evincono alle prime parole da mister dell’Everton. Queste le sue dichiarazioni: “È fantastico essere tornato! Ho trascorso 11 anni meravigliosi e di successo all’Everton e non ho esitato quando mi è stata offerta l’opportunità di rientrare in questo grande club. Sono entusiasta di lavorare con The Friedkin Group e non vedo l’ora di aiutarli a ricostruire il club. Ora abbiamo bisogno che Goodison e tutti gli Evertoniani facciano la loro parte per sostenere i giocatori in questa importante stagione, così possiamo trasferirci nel nostro favoloso nuovo stadio come squadra della Premier League”.

Anche il presidente esecutivo Marc Watts ha parlato e ha detto: “Siamo lieti che David si unisca a noi in questo momento cruciale della storia dell’Everton. Con oltre un decennio di esperienza nel club, è il leader giusto per spingerci attraverso la nostra ultima stagione al Goodison Park e nel nostro nuovo stadio. Non vediamo l’ora di lavorare con David per costruire le basi di una nuova era per l’Everton”.

Foto: X Everton