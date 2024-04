Moyes: “Con il Tottenham gran derby. Sarà dura ma confido nel pubblico”

Il tecnico del West Ham, David Moyes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Tottenham.

Queste le sue parole: “Abbiamo un’altra partita e ci prepareremo per ripartire. È un derby di Londra, quindi speriamo che il pubblico ci aiuti tanto così possiamo vincere. I nostri giocatori offensivi hanno fatto molto bene nelle ultime settimane, e così è stato anche contro il Newcastle nel weekend. Penso che alcune prestazioni individuali siano state eccellenti come quelle di Michail Antonio, Mohammed Kudus e Jarrod Bowen. Fare un altro gol per Mick è molto importante e ha sfruttato molto bene l’occasione. Nel complesso penso che il nostro gioco in avanti sia molto buono e spero che lo sarà anche martedì sera. Negli ultimi tre o quattro anni abbiamo sempre cercato di affrontare alla pari le grandi squadre in casa e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Ci sono molte ottime squadre in Premier League, con i migliori giocatori, e noi vogliamo sempre portare dalla nostra per dare ai nostri tifosi qualcosa di cui gioire. Vogliamo che i bei momenti continuino ad arrivare e un derby di Londra è un qualcosa di cui è facile entusiasmarsi. Non vediamo l’ora e speriamo di poter ottenere il risultato giusto. Il Tottenham? Hanno fatto davvero bene questa stagione e continuano a farlo, quindi sappiamo che sarà una partita dura”.

Foto: twitter West Ham