Mourinho: “Zidane il migliore per il Real. Ma la sua carriera…”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Canal+, José Mourinho ha parlato anche del ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid: “Ha iniziato una nuova fase della sua carriera, deve costruire una squadra, lui deve prendere delle decisioni, comprare giocatori, vendere. Deve allenarli, trasmettere loro la loro filosofia. Penso che sia probabilmente la persona migliore per questo club. Ciò, però, non significa che possiamo parlare del percorso di Zizou come di una vera e propria carriera. Il bello per lui arriverà ora”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United