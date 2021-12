Mourinho: “Zaniolo sarà titolare. Vi spiego la differenza tra me e Gasperini”

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta: “Zaniolo lo vedo bene, sta giocando bene. Ha una buona mentalità, l’infortunio di Sofia è anche conseguenza di una partita che sembrava finita, dove lui non ha voluto rischiare. I numeri sembrano strani, ma io sono contento, i gol arriveranno. Lasciamolo tranquillo e lasciamolo crescere, non sono preoccupato. Non dico che domani può vincere da solo, ma sono fiducioso che possa fare bene. Giocherà titolare”. Sull’Atalanta: “La differenza fondamentale con loro è che io sto qui da 6 mesi, Gasperini è lì da 6 anni. Questa differenza è ampia, vuol dire lavorare di più, poter fare più mercato. La società bergamasca è fantastica, è molto stabile nel lavoro. Era una squadra di metà classifica e ora è una squadra da Champions League e che gioca per lo scudetto. Noi abbiamo una proprietà nuova, che sta facendo un lavoro fantastico. Io sono qui da sei mesi, abbiamo avuto solo una finestra di mercato, con un lavoro reattivo. Io non ho dubbi che domani possiamo vincere, noi abbiamo giocatori bravi, abbiamo un grande spirito di squadra. Ovviamente c’è tanta differenza soprattutto in termini di profondità di rosa, però andiamo lì per vincere domani, non pensando a tutte queste differenze tra noi e loro. Se mi fai firmare per un pareggio senza andare a Bergamo risponderei di no, voglio misurarmi con loro con rispetto e con ammirazione per il lavoro che fanno. Andiamo lì per vincere”.

FOTO: Twitter Roma