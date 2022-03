Mourinho: “Zaniolo ha giocato condizionato dal prendere un giallo. Pellegrini mi è mancato davanti”

Mourinho, tecnico della Roma, a Dazn ha parlato anche della prestazione di qualche singolo: “Zaniolo l’ho visto molto bene dal punto di vista emozionale. Dopo l’esperienza di Zaniolo con Di Bello che prende due gialli contro l’Inter mi faceva paura. Penso sia per questo che non ha giocato bene, un po’ condizionato ma comunque ha fatto bene. Pellegrini mi ha convinto, ma mi è mancato davanti. Avevo bisogno un po’ più di creazione bassa, di un attaccante in più per non dare superiorità ai centrali dell’Udinese”.

FOTO: Twitter Roma