Mourinho vuole i gol di Abraham. L’attaccante non segna all’Olimpico da marzo scorso

José Mourinho cerca i gol di Tammy Abraham per provare a dare l’assalto alla zona Champions, provando a rosicchiare punti a Milan e Juve che hanno frenato nelle scorse ore. L’attaccante inglese ha regalato il gol del pareggio, domenica scorsa, a San Siro, ma i numeri parlano chiaro.

All’Olimpico, Abraham non segna da 300 giorni. Era il 20 marzo 2022, un derby contro la Lazio, dove segnò una doppietta. I suoi ultimi gol all’Olimpico in campionato, poi la decisiva rete in Conference League contro il Leicester che è valsa la finale di Tirana contro il Feyenoord.

Poi solo fuori casa. E tra l’altro, neanche tantissimi gol. Insomma, Mourinho, stasera contro la Fiorentina, spera che l’attaccante possa ritrovare la rete smarrita tra le mura amiche.

Foto: Instagram Roma