Mourinho: “Voci? Io vivo isolato, sono tranquillo. Voglio dare tutto per la Roma”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 4-1 contro il Cagliari, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così commentato le voci sul suo futuro: “Io lavoro ogni giorno con i giocatori e lo staff, è una bolla e noi abbiamo pensato solo alla partita. Io vivo un po’ isolato, non sento molto i rumori da fuori. Sono tranquillo e so perfettamente quello che voglio. Sono contento di aver vinto, non altrettanto degli 11 punti conquistati perchè avremmo potuto fare di più. Ora vediamo se durante la sosta riusciamo a recuperare qualche infortunato. Nel finale siamo stati in difficoltà, avevamo Celik, Bove e Pagano a centrocampo”.

Infine: “Io ho il contratto fino al 30 giugno e voglio dare tutto alla Roma. Sono qua per cercare di aiutare i ragazzi a raggiungere i risultati che tutti vogliono”.

Foto: Roma Instagram