Mourinho: “Vittoria meritata, ma onore alla Salernitana. Contento per Zaniolo”

José Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta dalla sua Roma contro la Salernitana: “La squadra era stanca, non è facile giocare giovedì e domenica, principalmente quando giochi in trasferta in settimana. Abbiamo cambiato la partita con gente fresca, chi è entrato nel secondo tempo ha dato energia alla squadra. La Salernitana ha datto tutto, con grande onore e voglia, ma per loro era complicato reggere quell’intensità difensiva per novanta minuti. Credo che la vittoria sia meritata, anche non giocando bene siamo stati quelli che hanno voluto davvero vincere la partita. Loro hanno creato un match molto difficile per noi, mentre per le parole dette verso le fine ritengo che abbiano ragione, dunque come responsabile della mia panchina mi scuso per qualche dichiarazione non troppo bella che è uscita.

I nostri calciatori devono sentire più responsabilità nel confronto con i tifosi, è incredibile il loro supporto perché non stiamo giocando per lo scudetto, eppure lo stadio è sempre pieno. Oggi mi è piaciuto tanto anche il supporto della gente della Salernitana, che non vive una situazione facile eppure beneficia dell’amore e della passione dei supporters.

Sono felice per Carles Perez, è un ragazzo fantastico, nessuno lavora come lui, il sistema di gioco alle volte non gli permette di esprimere le proprie qualità, ma oggi l’ho messo in una posizione ultra-offensiva e ho ottenuto quanto volevo. Zaniolo? Sono contento per lui, ha fatto benissimo e ha avuto la possibilità di fare due gol meravigliosi, mi dispiace che non abbia segnato. Dopo la Nazionale è arrivato con un problema, nei quarantacinque minuti di oggi ha dimostrato forza e voglia“.

Foto: Twitter Roma