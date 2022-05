Mourinho: “Vittoria di famiglia. Siamo felici, andiamo in finale per vincere”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo la finale di Conference League raggiunta.

Queste le sue parole: “Sono stanchissimo, serata davvero stupenda. I ragazzi meritano questo ma abbiamo tre partite di campionato da giocare. Abbiamo perso punti in serie A, ma ora andiamo in finale e vogliamo vincere. E’ stata una vittoria del gruppo, anzi di una famiglia. C’è unione, compattezza, abbiamo superato momenti difficili e ci siamo tolti delle soddisfazioni”.

È stata una battaglia di calcio? “Siamo una squadra che rischia nel modo di pressare, ma non abbiamo la capacità per farlo nei 90’. Abbiamo abbassato il blocco, siamo passati al 3-5-1-1, senza Mkhitaryan non era facile avere palla, ma Zaniolo e Abraham hanno fatto un gran lavoro”.

Abraham? “Tammy lo sa, mi rifiuto di parlare bene di lui. Può fare di più, ha potenzialità per fare meglio. La disponibilità deve averla sempre, voglio di più da lui, non deve fare così solo contro la Lazio o in grandi competizioni. Ah e poi il mio grande amico Carletto mi ha fatto un gran regalo col Real, andiamo in finale a vincere”.

Foto: Twitter Roma