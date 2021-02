Mourinho: “Vinicius ha un unico problema, si chiama Harry Kane”

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Burnley e si è soffermato sull’annata complicata di Dele Alli e Carlos Vinicius: “Sono contento di Dele. È tornato dall’infortunio e si è allenato bene, la sua condizione sta progressivamente migliorando sia a livello psicologico che fisico.

Vinicius ha un unico problema: Harry Kane. La questione è semplice. Per essere un attaccante nella squadra di Kane devi avere una motivazione costante e la stessa felicità di giocare un minuto come di giocarne 90. Vinicius ci sta dando tutto ciò che vogliamo da lui”.