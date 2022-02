Mourinho: “Una grande emozione questa sera per l’accoglienza. Ma Roma adesso è casa mia”

Ai microfoni di Mediaset ha parlato Mourinho: “L’accoglienza di San Siro e quella della società dell’Inter è stata bellissima. È stata una grande emozione. Ma sono venuto qui per vincere con la Roma per vincere per la mia gente. Non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato bene, nel primo tempo avevamo avuto due occasioni da gol. Poi nel secondo tempo, ogni minuto che passava, la gara era dalla nostra parte. Avevamo qualità nel gioco. Creavamo poco perché i difensori dell’Inter sono fortissimi ma abbiamo fatto una buona partita. Poi il 2-0 ci ha cambiato la partita. Il giallo a Mourinho era per il suo CV. L’Inter mi ha regalato una scultura di San Siro con scritto “Questa è casa tua” ma la gente non deve dimenticare che Roma adesso è casa mia.”

FOTO: Twitter Roma