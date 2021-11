Mourinho: “Tutto questo amore dei tifosi per la squadra me lo aspettavo. Mancini può giocare a centrocampo”

Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino: “La passione la conoscevo, tutto l’amore per la squadra me l’aspettavo e l’ho sentito da subito. Prima la cultura in Italia non poteva essere paragonata a quella inglese dove era sempre tutto esaurito. Mi fa molto piacere vedere un’evoluzione positiva. I tifosi non hanno visto solo vittorie, ma abbiamo perso o giocato male. Loro vengono comunque e vedono una squadra che gioca per loro. Questo al tifoso fa sentire empatia e connessione. Ed è per questa ragione che anche in Conference sono stati tanti nonostante la pioggia. Contro Torino e Inter sarà più bello giocare per noi. Se noi abbiamo responsabilità in questa euforia, ci piace”. Su Mancini a centrocampo: “Certo che può. Principalmente perché fin questo momento abbiamo i quattro centrali disponibili. Se tocca a qualcuno di loro fare questo sacrificio, lo faranno. Ibanez ha già giocato terzino sinistro. Se Mancini giocherà a centrocampo lo farà. Ci sono cose impossibili da fare come mettere Zaniolo terzino o Vina attaccante. Ma ci sono giocatori come Mancini, Mkhitaryan e Ibanez che sono multifunzionali. E’ importante avere giocatori così in rosa. Anche la disponibile è importante. Mancini ha già giocato a centrocampo”.

FOTO: Twitter Roma