Mourinho trionfa nel derby: 3-0 e pratica chiusa nel primo tempo. Lazio nulla

È stato un derby senza storia, deciso tutto nel primo tempo da una Roma che è scesa in campo con fame e cattiveria, chiudendo la pratica Lazio dopo soli quarantacinque minuti: all’intervallo, infatti, i giallorossi erano in vantaggio con un rotondissimo tre a zero, frutto di un dominio assoluto e delle reti messe a segno da Tammy Abraham (autore di una doppietta) e Lorenzo Pellegrini, che ha firmato la terza marcatura con uno splendido calcio di punizione.

Il parziale nella prima frazione poteva essere ancora più rotondo, vista la mole di occasioni prodotte dalla Roma, che ha colpito anche una traversa con Henrikh Mkhitaryan. Rientrando in campo dopo l’intervallo Maurizio Sarri non ha voluto cambiare i suoi effettivi sperando in una scossa: i biancocelesti in effetti hanno provato a rialzare la testa, ma i ritmi si sono abbassati e il possesso palla della Lazio non si è tramutato in concrete occasioni da gol.

L’opportunità più importante della ripresa, infatti, è capitata ancora una volta sui piedi di Abraham, che lanciato in profondità da Bryan Cristante ha mandato al lato calciando a tu per tu con il portiere avversario. Da segnalare in ogni caso lo spettacolo offerto dal pubblico: i tifosi giallorossi hanno festeggiato il trionfo, ma bellissima è stata anche l’immagine della curva biancoceleste che ha cantato per tutta la gara anche a risultato compromesso.

