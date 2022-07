Mourinho torna a Roma: “Carico? Parliamo il 13 agosto”

Finite le vacanze per José Mourinho. Il tecnico giallorosso è appena rientrato nella Capitale per preparare la prossima stagione con la Roma. Intercettato dai media all’aeroporto, lo Special One non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai presenti rimandando il tutto ad Agosto: “Carico per la nuova stagione? Parliamo il 13 agosto”. Atteggiamento schivo del tecnico portoghese, l’attenzione è già rivolta alla prossima stagione: Mourinho vuole ripartire al meglio dopo la conquista della Conference League.[GUARDA IL VIDEO]