Mourinho: “Tiago Pinto dice che non verrà costruito un instant team? Fatemi un’altra domanda”

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Genoa e Roma. L’allenatore giallorosso ha risposto così alla domanda sulla sua opinione riguardo Tiago Pinto che ha detto che non verrà costruito un instant team: “Fatemi un’altra domanda“, ignorando così il quesito.

L’allenatore ha poi continuato: ” Lo stadio, i tifosi e la nuova proprietà danno motivazione. Sarà un ambiente difficile. Lo stadio è bellissimo e l’ambiente è complicato, ma è quello che vogliamo noi. Ci saranno 2000 nostri tifosi, anche per noi è una motivazione. Qualche volte nella difficoltà la gente è più unita. Possiamo non vincere ed è capitato, ma entrare in campo con un’idea diversa da quella di vincere la partita non è qualcosa che deve appartenerci“.

Foto: Twitter Roma