Mourinho: “Thiago Pinto è un grande direttore. Il lavoro ci aiuterà a colmare il gap con le prime”

Ai microfoni di Record ha parlato Jose Mourinho che ha elogiato inizialmente Thiago Pinto e il suo lavoro svolto finora con la Roma: “Lui è un grande direttore, per me è un socio e un amico. Mi sono accorto ancora di più quest’anno del perché il Benfica non abbia vinto in questa stagione”.

Il tecnico portoghese ha parlato anche del futuro della squadra, e su cosa bisogna migliorare: “Sappiamo bene che tra noi e le prime della classifica c’è una certa differenza e dobbiamo andare avanti attraverso il lavoro. Solo così riusciremo a ridurre il gap. Non esiste un altro modo”. Mourinho conclude dando un giudizio sulla serie A che ritrova dopo l’esperienza con l’Inter: “In crescita, perché le squadre di metà classifica vogliono vincere e hanno qualità di gioco. Le partite sono difficili. Sono felice di essere tornato in Serie A”

Foto: Twitter Roma