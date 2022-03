Mourinho: “Testa solo al Vitesse, non c’è Lazio che tenga. Zaniolo? Non capisco perché debba riposare”

Domani gara di ritorno degli ottavi di Conference League tra la Roma e il Vitesse. Così José Mourinho in conferenza stampa: “Tutti conoscono la nostra rosa, tutti con noi sono critici feroci. Siete capaci anche di essere critici con un ragazzino arrivato qui a 8-9 anni e che gioca per la prima volta in Serie A. Mkhitaryan è importante per noi. Non voglio dire che la sua assenza ad Udine è stata la ragione per la quale non abbiamo vinto la partita, ma per noi è molto importante. Lazio? L’unica gara che mi interessa è quella con il Vitesse. Non c’è Lazio che tenga: se vinciamo o pareggiamo siamo ai quarti di finale, se perdiamo siamo fuori. L’unica partita che mi interessa è questa. Zaniolo riposerà? Ha riposato già 25 minuti in Olanda. Perché deve riposare? Non mi torna… Perché non Rui Patricio o qualcun altro. Zaniolo sta bene. Rispetto a Udine non ci saranno Mancini e Sergio Oliveira, mentre torneranno Kumbulla e Mkhitaryan. Pochi gol? È un problema di qualità, di profili”.

FOTO: Twitter Roma