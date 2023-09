Mourinho: “Terreno di gioco? In confronto Roma sembra una passarella. Non criticherò più l’Olimpico”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino: “Perché non abbiamo vinto? Perché abbiamo preso un gol da palla inattiva; giocare contro il Torino è difficile, come contro tutte le squadre che hanno questa proposta di gioco. Loro la interpretano molto bene con la loro fisicità e intensità, era una partita difficile da giocare e dal mio punto di vista abbiamo fatto bene. Creare contro di loro è difficile, e lo è anche giocare di prima, come dovresti fare contro una squadra come il Toro, su un campo che … diciamo che non criticherò più l’Olimpico di Roma, perchè ha un campo che in confronto sembra una passerella”.

Foto: Twitter Roma