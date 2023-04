Mourinho sulla sentenza della Juve: “Da tempo dicevo di dimenticare il -15. A me non cambia nulla”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato dopo il successo contro il Feyenoord, soffermandosi anche sulla sentenza della Juventus: “La finale può essere italiana o senza in Europa League. Il Bayer Leverkusen per noi è un avversario difficile, ma non possiamo aspettarci più avversari di poca qualità. Sentenza? Sono in Italia da tempo, non mi dice nulla. Da tempo dicevo di dimenticare -15, io pensavo uscisse alle 21 la sentenza. A me non cambia nulla”.

