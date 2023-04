Mourinho sulla Juve: “I 15 punti sono stati restituiti tre mesi fa”

José Mourinho ha punzecchiato la Juve dopo aver raggiunto la semifinale di Europa League: “I 15 punti sono stati restituiti tre mesi fa. Sono in Italia da quattro anni, non da quattro giorni. La decisione sulla Juve a me non dice niente, è uscita alle 18, pensavo sarebbe uscita alle 21ma è uguale. A me non cambia niente. La finale di Europa League può essere italiana, ma anche senza italiane. Io parlo di noi e dico che il Bayer Leverkusen sarà un avversario molto difficile, ma in semifinale non possiamo aspettarci una squadra di poca qualità”.

Foto: Twitter ufficiale Roma