Mourinho sul mercato: “Se ci sarà qualche buona occasione la coglieremo”

José Mourinho, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi così sul mercato degli Spurs: “Se la società ci presenterà una soluzione che può aiutarci a superare il periodo difficile che ci attende, allora questa sarà benvenuta. Ma se non troveremo l’opportunità giusta, l’occasione giusta, aspetteremo la prossima estate e decideremo cosa fare per rinforzare la squadra”, ha concluso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham