Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Cremonese, José Mourinho ha commentato l’infortunio di Nicolò Zaniolo: “Sono preoccupato ma è la vita. Piangere non aiuta. Uno ha in testa strategie e diverse combinazione, poi si trova questa situazione in cui siamo pochi e abbiamo perso due calciatori. Ma il calcio è così, può succedere. Dobbiamo guardare avanti”.

Foto: Twitter Roma