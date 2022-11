Mourinho su Volpato: “Il bambino non può illuminare sempre. Qualche mese fa giocava su un campo di plastica”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pari con il Sassuolo, soffermandosi anche su Volpato: “Il bambino qualche mese fa giocava sul campo di plastica e nel Campionato Primavera che non è competitivo. Non mi posso aspettare che illumini sempre. Sono contento di Volpato. Non mi posso aspettare che un ragazzo prende la squadra sulle sue spalle. Nel primo tempo Eldor deve spaccare la porta e fare gol. Come squadra non mi sento nella posizione di chiedere di più. Sono contento”.

Foto: Twitter Roma