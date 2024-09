Mourinho su Osimhen: “È uno dei migliori giocatori africani, anche se si butta molto a terra”

A pochi giorni dalla ripresa del campionato turco, José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da Fanatik, parlando anche di Victor Osimhen, nuovo centravanti del Galatasaray: “Osimhen è un giocatore fantastico. Se fossi in un club che può spendere 70-75 milioni di euro, lo comprerei. Non ho problemi con Victor, ho un buon rapporto con lui, anche se si butta molto a terra. Ho detto a Osimhen: ‘Guarda, sei uno dei migliori giocatori dell’Africa insieme a Salah. Prima ci sono stati Drogba, Eto’o, Weah. Non puoi buttarti giù così tanto”.

Foto: Instagram Galatasaray