Mourinho su Lukaku: “Non gli ho detto niente per convincerlo. Lo conosco bene, ha bisogno di sentirsi amato”

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN prima nel match casalingo contro il Milan: “L’ultima partita che ha fatto Lukaku è stata ad inizio giugno con la Nazionale. Non si è mai allenato con la squadra e con il pallone, ha fatto il suo lavoro individuale. Non arriva in condizione pessime, ma neanche perfette. Può giocare uno spezzone di gara stasera?

Abbiamo bisogno, perché non abbiamo tanti giocatori. Ci può aiutare, è successo lo stesso con Paredes che si è allenato da solo al PSG e ha giocato subito. Dobbiamo migliorare i giocatori anche con le partite”.

Poi ha proseguito: “Cosa ho detto a Lukaku per convincerlo a venire a Roma? Niente. Gli ho fatto sentire che per noi sarebbe stato molto importante. Lo conosco bene, ha bisogno di sentirsi amato ed è stata una scelta sua”.

Infine: “Se mi mancava il campo? E’ diverso, però è una decisione dell’anno scorso con un’influenza su questa stagione. Andiamo avanti”.

Foto: Twitter Roma