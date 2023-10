Mourinho su Gomez: “Se ho la tosse, quello sciroppo non lo prendo”

In questi minuti è arrivato il chiarimento del Papu Gomez sulla sospensione per 2 anni per doping. Dell’argomento ne aveva parlato anche José Mourinho nelle scorse ore, subito dopo la vittoria per 1-0 sul Monza. Infatti, durante la conferenza post-partita l tecnico della Roma ha così risposto alla domanda sul Papu: “Non ha giocato la finale contro di noi, ma la semifinale contro la Juventus e si sapeva già la positività. Non mi riguarda. Ho la tosse, ma quello sciroppo non lo prendo. Poi magari mi trovano positivo…“.

Foto: Mourinho Instagram