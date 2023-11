Mourinho su Dybala: “Quanto giocherà? Dipende dalle sue sensazioni. È troppo importante per lasciarlo fuori”

Le parole di José Mourinho, tecnico della Roma, ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Lecce. “Abbiamo lavorato bene, abbiamo perso un giocatore importante per squalifica ma ne abbiamo recuperati due. Sappiamo le qualità dell’avversario però siamo qui per vincere la partita. La mia squadra è sempre la mia squadra con me in panchina o in tribuna”.

Infine, su Paulo Dybala: “Quanto giocherà? Dipende da lui, è troppo importante per noi per lasciarlo fuori. Abbiamo bisogno di lui”.

Foto: Twitter Roma