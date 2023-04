Mourinho su Dybala: “Ha ritrovato la gioia persa alla Juve. Qui c’è un allenatore che lo capisce e un pubblico che lo ama”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato dopo il successo per 4-1 sul Feyenoord, soffermandosi su Paulo Dybala: “L’ultimo anno di Juventus è stato difficile: la mia sensazione è che cercava la gioia persa e l’ha trovata qua. Ha trovato un allenatore che lo capisce, un pubblico che lo ama e uno spazio sul campo in cui essere leader per la sua qualità e la sua personalità. Lui penserà che ha qualità per giocare nelle squadre più forti del mondo e, se è così, fa bene. Però qui ha trovato gioia, oggi è entrato e mi sembra che abbia finito bene”.

Foto: Twitter Roma