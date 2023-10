Mourinho su Dybala: “Aspettiamo gli esami, ma non c’è ottimismo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato di Paulo Dybala, uscito in lacrime a metà partita: “Non ottimismo. Io mi fido sempre molto dei giocatori: quando lui non è ottimista, io non sono ottimista. Ovviamente dobbiamo aspettare domani i risultati degli esami, però io mi fido molto dell’esperienza dei giocatori e di quello che sentono sul corpo. E Paulo non è ottimista”.

Foto: Twitter Roma