Mourinho su Aouar: “Problema muscolare, non ci sarà col Bologna”

Intervenuto in conferenza stampa, José Mourinho ha aggiornato i giornalisti presenti circa la condizioni di Houssem Aouar. Il centrocampista ha abbandonato il campo all’intervallo per problemi muscolari: “Ha un problema muscolare, non ci sarà a Bologna” si è limitato a rispondere il tecnico portoghese.

Foto: Instagram Aouar