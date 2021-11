Mourinho “Stiamo bene, dobbiamo migliorare. I clean sheet? Rui Patricio importante”

José Mourinho, tecnico della Roma, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

Queste le sue parole: “La squadra sta bene, dobbiamo guardare a noi stessi, a capire dove possiamo migliorare e non pensare alle altre. Il campionato non è un’autostrada: ci possono essere squalificati, infortuni o altro. Atalanta e Milan erano lì lo scorso anno e sono lì adesso. Il Napoli uguale. Sono lì per qualche ragione. Se noi possiamo stare vicino invece che lontanissimo è ovviamente meglio ed è motivante. Se siamo a sette punti di distanza invece di trenta ti dà un feeling diverso. Significa che stiamo lavorando in modo positivo”.

Su El Shaarawy: “Se può giocare anche largo a destra? Non lo so perché non lo abbiamo provato, ma se arriva anche lì un movimento di difficoltà giocherebbe anche lì perché ora è in fiducia. Sta facendo una stagione in crescendo, sta facendo molto bene e se deve giocare a destra lo farà. E’ vero che ora abbiamo Vina a sinistra possiamo avere Stephan in una posizione più offensiva o come dite voi come opzione a Karsdorp”.

Su Smalling: “E’ importante per noi, ma abbiamo Kumbulla, Mancini e Ibanez. Non ci sono problemi adesso. Non è una situazione che deve vederlo per forza in campo. Solo domani decideremo, ma dobbiamo gestirlo. Anche l’opinione del calciatore sarà importante. La tecnologia può aiutare, se mi dice che si sente benissimo gioca. Se mi dice che si sente al 99% e non al 100% allora lo proteggo”.

Sui pochi gol subiti: “Rui Patrício è importante, il dato è importante, ma la squadra è più importante. Quando la squadra gioca bene e difende da gruppo per lui è più facile, poi ci sono dei momenti in cui la squadra non riesce a gestire tutto e lì il portiere può fare la differenza. Rui in queste partite non ha avuto tanto da fare, ma siamo felici di lui”. Foto: Twitter Roma