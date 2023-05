Mourinho: “Sono sceso in campo con un microfono e ho registrato tutto. Mi sono protetto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, José Mourinho, è tornato a parlare della direzione di gara da parte dell’arbitro Chiffi, svelando un retroscena: “Io non sono stupido, sono andato alla partita con un microfono ed ho registrato tutto. Dal momento in cui sono entrato e nel momento in cui sono rientrato nello spogliatoio. Mi sono protetto. A livello tecnico un arbitro bravo fischia poco. Si diceva che con Orsato non vinciamo mai, ma lo vorrei avere tutte le partite perché è in controllo totale della partita anche quando sbaglia. Non ha bisogno di fare l’arrabbiato, è tranquillo. Chiffi di arbitro ha poco, ha talento nell’arrabbiarsi e basta. Ma è contro la natura di un arbitro, deve essere esattamente l’opposto. Il risultato ripeto che non è stato influenzato dall’arbitro. Il doppio giallo al minuto 96, capendo la situazione, fa capire tutto”.

Foto: Roma Instagram