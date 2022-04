Mourinho: “Sono fiducioso per il passaggio del turno. L’arbitro ha fischiato cose strane”

Intervenuto ai microfoni di Sky, José Mourinho ha analizzato la sconfitta della sua Roma in terra norvegese: “Cosa si poteva fare di più, il secondo è su palla inattiva. Noi ne segnamo tanti, è bello farli ma brutto subirli. Il primo è assolutamente ridicolo. La cosa che mi preoccupa di più è l’infortunio di Mancini. È un infortunio preoccupante, è un infortunio su un campo di plastica. Abbiamo un secondo tempo da giocare all’Olimpico con la nostra fiducia. In questo momento ho fiducia di passare il turno e di andare in semifinale. Ho fiducia nel pubblico, nello stedio e nell’avere un buon arbitro. Già l’altra volta a Roma e oggi alcune cose strane. Oggi ha fischiato un fuorigioco ridicolo. Il record di Pellegrini? Ne deve fare di più, ha la qualità per farne di più“.

Foto: Twitter Roma