Mourinho: “Sono disponibili Abraham, Pellegrini e Dybala”

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha presentato in conferenza stampa il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi sono chiamati a rimontare la sconfitta per 1-0 subita in Austria dal Salisburgo. Alcune parole dello Special One: “Abraham, Pellegrini e Dybala? Sono tutti e tre disponibili per aiutare, magari tre dubbi insieme sono troppi. Ma in rosa possono starci”.

Salisburgo: “Uno a zero è un vantaggio minimo, non mi sembra una squadra che viene qui a fare 0-0, come filosofia. Mi sembra vogliano attaccare. Magari sarà simile all’andata, ma con un destino diverso. All’andata potevamo vincere noi”.

Wijnaldum e l’atteggiamento: “Wijnaldum sta migliorando, lo vediamo noi e lo avete visto voi in 10′ contro il Verona. Sì, può essere un’opzione per noi, un’opzione vera. Oggi abbiamo fatto allenamento tattico e a bassa intensità, ma sono sicuro che i ragazzi domani vogliono vincere e passare il turno. Avremo atteggiamento giusto, questa squadra mi sorprende quando non ce l’ha. Con tutti i suoi limiti, la squadra dà sempre il massimo. Domani gli occhi saranno quelli di ragazzi che vogliono fare bene e vogliono vincere”.

Foto: Twitter ufficiale Roma